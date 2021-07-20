Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplar hastanelik oldu
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Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplar hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplar hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kendi kurbanlarını kesmek isteyen acemi kasaplar hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kendi kurbanlarını kesmek isteyen acemi kasaplar hastanelik oldu. İstanbul genelinde 793 acemi kasabın hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Kurban Bayramı'nda kurbanlarını kesmek isteyen acemi kasaplar bu sene de hastaneleri doldurdu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde hem kurbanlık alanda hem de evlerde et yerine kendilerini kesenler soluğu hastanede aldı. Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Bakırköy'de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümlerine el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan hastalar akın etti. Tedavileri tamamlanan hastalar daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.

"İLK DEFA BÖYLE BÜYÜK BİR KAZA BAŞIMA GELDİ"

Evde et doğrarken elini kesen bir genç, " Et doğrarken, kuşbaşı yaparken ufak bir kesik attık. Yanlışlıkla tendonu kesmişiz. 6 hafta böyle alçıda kalacak. Normalde sürekli et kesiyorum ama ilk defa böyle büyük bir kaza başıma geldi" dedi.

"DEMEK Kİ BU SENE DE BUNU GÖRMEMİZ GEREKİYORMUŞ"

Kaynanasının kurbanlık etini evde doğrarken elini kestiğini anlatan Selçuk Mat ise, "Ufak bir yaralanma söz konusu oldu. Eti mutfakta doğrarken başımıza geldi. Demek ki bu sene de bunu görmemiz gerekiyormuş. Biz kurbanı kesmiştik. Mutfakta etin doğramasını yaparken kaynanam ufak bir yaralanma geçirdi. 6 hafta böyle iyileşene kadar idare edecek. Tekrar kendisini getireceğiz " dedi.

İstanbul genelinde 793 acemi kasabın çeşitli kesikler nedeniyle hastaneye başvurduğu, bunların 5'inin ameliyat edildiği öğrenildi.

(Alper Suat Tutaşı - Armağan Yılmaz/İHA)

Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplar hastanelik oldu
Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplar hastanelik oldu
Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplar hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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