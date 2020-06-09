Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil? Kurban bayramı hangi gün? Kurban bayramı nedir? 2020 Kurban Bayramı!
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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil? Kurban bayramı hangi gün? Kurban bayramı nedir? 2020 Kurban Bayramı!

Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramının 2020 yılı içerisinde ne zaman olacağı merak ediliyor Her yıl Mekke'de hac ibadetinin yerine getilmesiyle de ayrı bir öneme sahip olan Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenler haberimizde. Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil? Kurban bayramı hangi gün? Kurban bayramı nedir?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil? Kurban bayramı hangi gün? Kurban bayramı nedir? 2020 Kurban Bayramı!
09.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:55

İslam dininin en önemli iki bayramından birisi olan Kurban Bayramı tüm müslümanlar tarafından yüksek manevi değer ve atmosferde kutlanıyor. 2020 yılı için Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere ve güne denk geldiği merak konusu oldu. Özellikle de çalışan emekçiler için Kurban Bayramı'nda bu sene kaç gün tatil olacağı çok merak ediliyor. Mübarek Kurban bayramı ile ilgili merak edilenleri ve detayları sizler için ele aldık.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Dini bayramımız Kurban, 2020 yılında Temmuz-Ağustos ayında kutlanacak. Arefe günü ise 30 Temmuz Perşembe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. günü: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. günü: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. günü: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. günü: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil? Kurban bayramı hangi gün? Kurban bayramı nedir? 2020 Kurban Bayramı!
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ağustos ayına isabet eden Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bayramın bir kısmı haftasonuna denk geliyor. İlk günü Cuma ve son günü olan Pazartesi'nin tatil şeklinde geçirilmesi ile sadece 4 gün izin kullanılabilir. Arife günü olan Perşembe için de yarım gün ya da tam gün tatil şansı doğabilir.

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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