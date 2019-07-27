Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Kurbanlıklar, belediyelerin gösterdiği pazarlara sevki başladı. Önümüzde ay kutlayacağımız Kurban Bayramı için vatandaşlar farklı farklı planlar yapıyor. Bu yüzden Kurban Bayramı tarihi araştırılıyor. Ve bayram tatili uzayacak mı 9 güne çıkacak mı heyecanla bekleniyor. 2019 Kurban Bayramı tarihi ve bayram tatili detayları...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününde başlıyor. Bu ise Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. İşte 2019 Kurban Bayramı takvimi...

TARİH GÜN 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arife 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı 1.Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı 2.Gün 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı 3.Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı 4.Gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE TURİZMCİLERİN İSTEĞİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?



Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün yapılarak, turizme büyük katkı sağladığını ifade eden turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olmasını talep ediyor. Fakat Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması talebine Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) itiraz geldi. ATO Başkan Gürsel Baran, "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor. Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizm sektörü dışında kalan sektörlerde iş hacmini daralttığını söyledi.

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.