Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı hangi tarihte? İşte 2025 Kurban Bayramı tarihi ve günleri!

Kurban Bayramı ne zaman sorusunun cevabı, özellikle seyahat planı yapanlar ve resmi işlemlerini ayarlamak isteyenler için büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 Kurban Bayramı tarihi ve günleri netleşti. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı hangi tarihte? İşte 2025 Kurban Bayramı tarihi ve günleri!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe günü olarak belirlenmiştir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2025?

Toplamda 4,5 gün sürecek olan bu tatil, Cuma günü başlayıp Pazartesi günü sona erecek şekilde planlanmıştır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Şu an için resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, tatilin 9 güne çıkarılması yönünde herhangi bir karar alınmamıştır.

Kurban Bayramı ne zaman?

KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

İlk olarak Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakmak gerekir. Hac Suresi 34 ve 36. ayetlerde, Allah'ın adı anılarak belirli hayvanların kurban edilmesi emredilmiştir. Bu ayetler, kurban ibadetinin Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan bir ibadet olduğunu açıkça göstermektedir.

Ayrıca, kurbanın dinî dayanağı Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail'i Allah'a adaması ve ardından bu sadakatin bir simgesi olarak koçun kurban edilmesi olayıyla da desteklenir. Bu olay, Kur'an'da Saffat Suresi 102-107. ayetlerde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) de kurban kesmenin önemine vurgu yapmış ve hayatı boyunca kurban ibadetini yerine getirmiştir. Hadis kaynaklarında da kurbanın dinî dayanağı konusunda birçok rivayet bulunmaktadır. Örneğin, Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

"Kim imkânı olduğu hâlde kurban kesmezse, bizim namazgâhımıza yaklaşmasın." (İbn Mâce, Edâhî, 2).

Kurbanın dinî dayanağı nedir sorusunun cevabı yalnızca bireysel sorumlulukla sınırlı değildir. Kurban ibadeti, toplumsal dayanışma, paylaşma ve fakirlere yardım etme gibi sosyal boyutları da barındırır.

Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2025 kurbanlık fiyatları hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlar için geçen yıla göre artış gösterdi. Kurban Bayramı kurbanlık fiyatları, maliyet artışları ve bölgesel farklılıklar nedeniyle çeşitlilik gösteriyor.

BU YIL BÜYÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI KAÇ TL?

2025 kurbanlık fiyatları, büyükbaş hayvanlarda 100.000 TL ile 150.000 TL arasında değişiyor. Dana, tosun ve düve gibi büyükbaş kurbanlıklar için fiyatlar, hayvanın kilosu ve sağlık durumu doğrultusunda belirleniyor.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Küçükbaş kurbanlık fiyatları da vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Koyun, keçi ve koç gibi küçükbaş hayvanların fiyatları 8.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor.