Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ağustos ayında kutlayacağımız Kurban Bayramı için çalışanların hazırlıkları devam ediyor. Kurban Bayramı, hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününde başlıyor ve 4 gün sürüyor. Bu nedenle Kurban Bayramı tarihi, her sene on gün geriye gidiyor. Diyanet tarafından açıklanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı Ağustos ayının 11'ine denk geliyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019'da Kurban Bayramı, 11 Ağustos ile 14 Ağustos arasında kutlanacak. Yarım gün tatil olan bayram arifesi ise 10 Ağustos Cumartesi günü. 2019 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde;

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.