Kurban Bayramı'nda koronavirüs tedbirlri neler olacak? Bayramda kısıtlama olacak mı?
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Kurban Bayramı'nda koronavirüs tedbirlri neler olacak? Bayramda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı veya şehirlerarası yasak olacak mı? sorusu gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplanacak. Tatil boyunca maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları için tedbirler alınacağı belirtiliyor. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası yasak gündemde yok.

Kurban Bayramı'nda koronavirüs tedbirlri neler olacak? Bayramda kısıtlama olacak mı?
27.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:54

hurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün Külliye'de yapılacak.

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre; Toplantıda, özellikle vaka sayılarının arttığı şehirler başta olmak üzere 4 günlük tatil boyunca kalabalık olmaması, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması için yeni tedbirlerin alınacağı belirtiliyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine vaka sayılarıyla ilgili illerdeki son durumu içeren bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, 4 günlük tatil boyunca sokağa çıkma yasağı veya şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulamasına yönelik herhangi bir kararın da çıkmayacağı ifade ediliyor.

HİBRİT EĞİTİM SİSİTEMİ

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da toplantıda bu yıl pandemi nedeniyle hayata geçirilmesi planlanan hibrit eğitim sistemiyle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

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