Kurban Bayramı'nda Kırmızılar ve Elektrikli Otobüsler Ücretsiz

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4272 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında 4 günlük Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4272 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında 4 günlük Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak verecek. Uygulama, il genelinde hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kırmızı otobüsler ile kent merkezinde MANULAŞ bünyesinde hizmet veren elektrikli otobüslerde geçerli olacak.

Vatandaşların, sağlıklı, rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı, geçirmesi için tüm tedbirleri alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 20-23 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak, toplu taşıma hizmeti verecek. İlgili konu hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "4272 sayılı Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda 4 günlük Kurban Bayramı süresince ulaşım ve otoyollarda ücretsiz düzenleme yapıldı. Bu bağlamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, 20 Temmuz Salı günü saat 00. 00'dan (Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece) başlayarak 23 Temmuz Cuma günü saat 24. 00'e kadar Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde (il, ilçe merkezi ve mahallelerinde) toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait kırmızı otobüsler ile MANULAŞ bünyesindeki Manisa kent merkezinde ulaşım hizmeti veren elektrikli otobüslerde Kurban Bayramı süresince ücretsiz ulaşım hizmeti verilecektir. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize ve İslam alemine hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre