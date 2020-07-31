Kurban Bayramı namazı ve şehitlik ziyareti Malatya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında bayram namazı için camileri doldurdu.

Malatya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında bayram namazı için camileri doldurdu.

Vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki camiye seccadeleriyle geldi.

Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak, bayram namazını kıldı.

Namazın akabinde şehitliğe geçen bazı vatandaşlarla şehit yakınları, burada şehitler için dua etti.

Kaynak: AA