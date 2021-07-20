Kurban Bayramı namazı kılındı

Karabük'te, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Karabük'te, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Karabük'te de Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, başta Safranbolu ilçesindeki tarihi camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Kovid-19 tedbirlerine uyulan camilerde vatandaşlar, bayram namazı sonrasında bayramlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler