Kurban Bayramı namazı kılındı
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Kurban Bayramı namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Karabük'te, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Karabük'te de Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, başta Safranbolu ilçesindeki tarihi camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Kovid-19 tedbirlerine uyulan camilerde vatandaşlar, bayram namazı sonrasında bayramlaştı.

Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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