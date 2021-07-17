Kurban Bayramı'na sayılı günler kala küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik

Kurban Bayramı'na 3 gün kalan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik devam ederken, üreticiler her bütçeye uygun kurbanlık bulunduğu kaydederek, kurbanlık fiyatlarının kentteki diğer bölgelere göre bu pazarda daha uygun olduğunu belirttiler.

Kurban Bayramı'na 3 gün kalan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik devam ederken, üreticiler her bütçeye uygun kurbanlık bulunduğu kaydederek, kurbanlık fiyatlarının kentteki diğer bölgelere göre bu pazarda daha uygun olduğunu belirttiler.

Şuhut Hayvan Pazarı'na hayvanlarını getiren besiciler, sıkı pazarlıkların ardından kurbanlarını vatandaşlara satıyor. Pazarda, küçükbaş hayvan satışları hızla devam ediyor. Bayramın yaklaşmasıyla pazarlardaki hareketlilik daha fazla artmaya başladı. Küçükbaş hayvan üreticisi Bekir Kuzu, pazardaki hareketliliğin geçen yıllara göre az olduğundan der yakındı. Kurbanlık fiyatlarının hesaplı olduğunu ifade eden Kuzu, "Kurban pazarı geçtiğimiz yıllara göre biraz daha küçük. Kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatları 27-30 TL arasında değişiyor. Alanı da, satanı da düşünmek lazım kolay değil Allah herkesin yardımcısı olsun. 45, 50 kiloluk bir hayvan bin 400 TL civarında alıcısını buluyor" dedi.

Pazarda ucuza kurbanlık bulan vatandaşlar ise fiyatların diğer yerlere göre uygun olduklarını ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı