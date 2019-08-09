Kurban Bayramı'na doğru

09.08.2019 11:27

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Abdi Bulut, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygular ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir bayramı daha karşılamanın sevincini yaşadığını belirtti.

Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugünde dünyadaki mazlumlara, savaş mağdurlarına kucak açarak, dünyaya insanlık örneği vermeye devam ettiğini aktaran Soytürk, "Yıllardır kan, acı ve gözyaşının eksik olmadığı komşu ülkelerdeki ve tüm dünyada ki insanlık dramının bayram vesilesiyle bir an önce son bulmasını, dünya da huzur ve barışın hakim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise bayramların kardeşlik bilincini yenileme, insanlar arasındaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesi olduğunu belirterek, "Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan kurbanın ve Kurban Bayramı'nın anlamını çok iyi kavramak mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Ahmet Salih Dal da bayramların birlik ve beraberliğin güçleneceği, ziyaretlerle hasta ve yaşlıların gönüllerinin alınacağı, en özel günlerden biri olduğunu kaydetti.

Dal, böylesi özel günlerin kardeşlik bağlarını daha da güçlendirerek ülkeyi daha ileriye taşıyacağına, bayramların da bu birlikteliğin oluşmasında yeniden bir başlangıç oluşturacağına yürekten inandığını bildirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da bayramın tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Bayram bütün kardeşlerimizle birlikte yaşanabilirse anlamlıdır. Dayanışma içerisinde, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak, aile büyüklerimizin hayır dualarını alarak, çocukları, öksüzleri ve yetimleri sevindirerek bayram sevincini çoğaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA