Kurban Bayramı'na Doğru

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, mesajında, Müslüman olma bilincini canlı tutan, kardeşlik duygularını güçlendiren, toplumsal yaralara şifa olan dini Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Bayramı hakka, iyiye, doğruya, güzele yakın olma anlayışıyla, ibadet ruhuyla, sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olarak gördüklerini kaydeden Durmuş, "Müslüman olarak yüce Allah'ın emrine ve rızasına uygun paylaşımlar içerisinde olmanın, ihtiyaç sahiplerini gözetip yardımlaşmanın ruhunu taşıyan bayramımızın manevi hazzını yaşıyoruz. Bayramların güzelliğini yaşamak için anın ruhuna bir nebze zaman ayırmak gerekir. Çünkü bayramlarımız günlük hayatımızda yaşadığımız hızlı ve yüzeysel yaşama alışık değildir. Sevgi bekler, saygı ister. Öpülesi eller, kurulacak sofralar, hoş sohbetler bizleri bekler. Bayramın yakın coğrafyamızda hüküm süren savaş, terör ve gözyaşı olmak üzere, dünyadaki tüm acıların son bulmasına vesile olmasını, yaşadığımız evrene barış, huzur, güven ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

SATSO Başkanı Altuğ

Altuğ da bayramın İslam alemine ve tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Akgün Altuğ, İslam alemi olarak kendilerini daha güçlü kılan, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin kuvvetlendiği birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramını daha birlikte idrak etmenin mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Altuğ, şunları kaydetti:

"Bayramlarda, sevgi, saygı, özveri, fedakarlık ve güzellikler adına ne varsa harmanlayıp bunları birbirimize sunabilmeliyiz. Millet olarak, bayramlarımızı başlangıcına vesile kılacağımız, güzel bir geleceğe ilerlemek için gayret etmeliyiz. Birlikteliğimizle ve eksilmeyen azmimizle, daha müreffeh bir geleceğe, daha güçlü bir ekonomi ve genç, eğitimli iş gücümüzle varabilir, sıkıntıları aşabilir ve hak ettiğimiz yere ulaşabiliriz. Hepimiz birbirimizi sevgi ile kucaklayarak, ülkemizin uygarlık yolunda mutlaka ulaşacağı parlak ve mutlu geleceğe güvenle bakmalıyız. İnsanı insan yapan ve bütün erdemlerin birlikte yaşandığı dini bayramlarımızdan birisi olan Kurban Bayramı'nın sevgiye, barışa, kardeşliğe hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olmasını diliyor, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."