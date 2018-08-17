Kurban Bayramı'na Doğru

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk Coşkun, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Başkan Memiş, mesajında, bayramların umutları canlandıran, herkesi kaynaştıran ve bütünleştiren, toplumsal huzuru pekiştiren anlamlı günler olduğunu belirtti.

Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramı'nın Allah'a yaklaşmak gibi çok derin ve yüce bir anlam içerdiğini ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği bu müstesna zaman dilimleri, umutları canlandırır, toplumsal barışı güçlendirir, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını doruğa çıkarır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini niyaz ediyorum."

Rektör Coşkun ise mesajında Kurban Bayramı'nın bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek, "Üniversitemiz mensuplarının, öğrencilerimizin ve değerli ailelerinin, tüm Bayburt halkının, milletimizin ve tüm İslam aleminin sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmelerini diler, bayram bereketinin kalplerimize huzur vermesini, umutlarımızı yeşertmesini yüce Allah'tan temenni ederim." ifadesini kullandı.