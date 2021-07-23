Kurban Bayramı kutlanıyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vefa Sosyal Destek Grubu ile bayramlaştı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vefa Sosyal Destek Grubu ile bayramlaştı.

VEFA Sosyal Destek Grubu ile bir araya gelen Vali Bilgin, personelin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Vali Bilgin, konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin asıl kahramanlarının sağlık, kolluk kuvvetleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları olduğunu belirtti.

Vefa Sosyal Destek Grubu personelinin canla başla mücadele ettiğini ifade eden Bilgin, herkesin yardımlarına koştuklarını dile getirdi.

Personelin, karantinadaki ve kısıtlama sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiğini ifade eden Bilgin, vatandaşların alışverişten sağlığa kadar birçok ihtiyacının karşılanmasında etkin rol oynadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop