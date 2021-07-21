Kurban Bayramı Devlet Hastanesi Ziyareti
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Kurban Bayramı Devlet Hastanesi Ziyareti

Kurban Bayramı Devlet Hastanesi Ziyareti
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Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret eden Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, koronavirüsle mücadelenin ön cephesinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız ile tedavi gören vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret eden Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, koronavirüsle mücadelenin ön cephesinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız ile tedavi gören vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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