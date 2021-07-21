Kurban Bayramı Devlet Hastanesi Ziyareti

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret eden Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, koronavirüsle mücadelenin ön cephesinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız ile tedavi gören vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.