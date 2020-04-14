Kurban bayramı 2020 tarihi - Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı kaç gün?
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Kurban Bayramı, arefe günü, Dini, Güncel

Kurban bayramı 2020 tarihi - Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı kaç gün?

Kurban bayramı Diyanet takvimine göre ne zaman? İslamiyette iki kutsal bayramdan biri olan Kurban bayramı 2020 yılında yaz ayalrına denk geliyor. Buna göre Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı arefe günü ne zaman? Arefe gününün ardından dört gün sürecek olan Kurban bayramı ne zaman başlıyor?

14.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:09
Kurban bayramı 2020 tarihi - Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı kaç gün?

Kurban bayramı arefe günü 2020 yılında 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bununla birlikte Kurban bayramı da 31 Temmuz Cuma günü - 3 Ağustos Pazartesi tarihleri arasında idrak edilecek. Hafta sonuna isabet eden Kurban bayramı tatili de nasıl olacak merak ediliyor. 2020 kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı hangi ayda? İşte, yanıtı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan bayramının ardından diğer dini bayram olan Kurban bayramı 2020 yılında Temmuz ayında kutlanacak. İslam dininde ayrı bir öneme sahip olan bayramlarda, aile üyeleri bir araya gelir, bayramlaşılır, ibadetler edilir, ihtiyaç sahiplerine yardım edilir. Kurban bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe günü olacak. Buna göre Diyanet dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:

1. gün Kurban Bayramı - 31 Temmuz Cuma

2. gün Kurban Bayramı - 1 Ağustos Cumartesi

3. gün Kurban Bayramı - 2 Ağustos Pazar

4. gün Kurban Bayramı - 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Arife günü de dahil olmak üzere 5 gün sürecek olan Kurban bayramı süreci, hafta sonuna denk geliyor. Özellikle çalışanlar için 30 Temmuz Perşembe günü yarım gün olabilir. Kurban bayramının birinci günü Cuma'ya, son günü ise Pazartesi'ye isabet ediyor. Bu iki günün tam gün tatil olması bekleniyor. Böylelikle Arife gününün de yarım gün olması durumunda, dört buçuk gün izinli olmak mümkün.

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