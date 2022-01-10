Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştüİSTANBUL Kadıköy Kurbağalıdere duvar şeridine yerleştirilen tonlarca ağırlıktaki beton plakaların bir kısmı oluşan dalgalar nedeniyle parçalanarak dereye düştü.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü

İSTANBUL Kadıköy Kurbağalıdere duvar şeridine yerleştirilen tonlarca ağırlıktaki beton plakaların bir kısmı oluşan dalgalar nedeniyle parçalanarak dereye düştü.

Kadıköy Kurbağalıdere'nin duvar şeridine yerleştirilen 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve 20 cm kalınlığındaki beton plakaların bir kısmı oluşan dalgalara dayanamayıp parçalanarak dereye düştü. Tonlarca ağırlıkta olan beton plakaların dere içerisinde bekleyişi sürüyor. Çevrede bulunan vatandaşlar ise dereye düşen parçaların çıkartılması gerektiğini belirtirken alanın ise sağlamlaştırılmasını istedi.

"Etrafının çitler ile kapanması gerekiyor"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Murat Engin, "Bu yapılan beton bloklar sıra halindeydi. Hemen hemen bir ay kadar önce çok güçlü bir lodos oldu. Biz de zaten o gün teknelerimizin başındaydık. Su seviyesi yükseldi. Hemen hemen betona kadar geldi. O taraf birazda açık olduğu için lodosun etkisiyle bazı beton bloklar düştü. Güvenlik açısından bence burasının etrafının çitler ile kapanması gerekiyor. Çünkü ileride yürüyüş yolu ve bisiklet yolu var. Etrafı açık biri dengesini kaybedip düşebilir. Derenin etrafı kapatılırsa daha güvenli olacağını düşünüyorum" dedi.

Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü

Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü

Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title