Kurbağa yemek haram mı? Dinimizde kurbağa yemek caiz mi, helal mi, haram mı, günah mı?
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Kurbağa yemek haram mı? Dinimizde kurbağa yemek caiz mi, helal mi, haram mı, günah mı?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Kurbağa yemek haram mı? Dinimizde kurbağa yemek caiz mi, helal mi, haram mı, günah mı?

Vatandaşlar kurbağa yemek haram mı yoksa helal mi araştırıyor. Diyanet'in fetvasına göre kurbağa yemek caiz midir? Kurbağa yemek haram mı? Kurbağa yemek ile ilgili fetva bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kurbağa yemenin hükmü merak ediliyor. Kurbağa yemek caiz mi, günah mı, haram mı? Diyanet'e göre kurbağa yemek haram mıdır? Dinimizde kurbağa yemek caiz mi, helal mi, haram mı, günah mı?

KURBAĞA YEMEK HARAM MI? (DİYANET'E GÖRE)

Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35).

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu'l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).

Mustafa Şirin
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