Kuran kursu öğrencilerine hediye verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuran kursu öğrencilerine hediye verildi

Kuran kursu öğrencilerine hediye verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesindeki yaz kuran kursuna giden öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesindeki yaz kuran kursuna giden öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Servet Ramazan, Belediye Yazı İşleri Müdürü Abdulkadir Yarımay, Cami imam hatibi Ahmet Aktaş ve Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Muhtarı Musa Kara ile birlikte yaz kuran kursu öğrencileri ziyaret etti. Başkan Ramazan, öğrencilere başarılar dileyerek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Ramazan'ın hediyelerini alan öğrenciler, teşekkür ettiler. - KİLİS

Kuran kursu öğrencilerine hediye verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Haluk Levent Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuran kursu öğrencilerine hediye verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 13:45:28. #1.14#

title