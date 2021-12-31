"Kuran'ın ana konuları ve muhtevası" konferansı gerçekleştirildi - Haberler
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"Kuran'ın ana konuları ve muhtevası" konferansı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Benap Projesi Kapsamında Adıyaman'ın Besni ilçesinde "Kuran'ın ana konuları ve muhtevası" konulu konferansı düzenlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Benap Projesi Kapsamında Adıyaman'ın Besni ilçesinde "Kuran'ın ana konuları ve muhtevası" konulu konferansı düzenlendi.

Konferansa Kaymakam Nazlı Demir, ilçe Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa, Milli Eğitim Şube Müdürü Fikret Ürey, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında Kaymakam Nazlı Demir, ilçe Emniyet Vekili İlyas Yarımağa ve Milli eğitim Şube Müdürü Fikret Ürey, hafız öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Çelik'in konuşmacı olarak katıldığı konferans, hafız öğrencilerin ve diğer öğrencilerin etkin katılımıyla sohbet havasında geçti. Konferans, Kur'an-ı Kerim'in ana konuları ve muhtevası açısından katılanlara yeni bilgiler edinme olanağı sağladı. - ADIYAMAN

Kuran'ın ana konuları ve muhtevası konferansı gerçekleştirildi

Kuran'ın ana konuları ve muhtevası konferansı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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