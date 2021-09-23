Kuran-ı Kerim abdestsiz okunur mu? Diyanet fetvaları! - Haberler
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Kuran-ı Kerim abdestsiz okunur mu? Diyanet fetvaları!

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Kuran-ı Kerim abdestsiz okunur mu? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Kuran-ı Kerim abdestsiz okunur mu? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Kuran-ı Kerim abdestsiz okunur mu?

Dini konularda araştırma yapanlar Kuran-ı Kerim abdestsiz okunur mu? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Kuran-ı Kerim abdestsiz okunur mu, mkonusunda fetva yayınladı. Peki, Kuran-ı Kerim abdestsiz okunur mu? İşte, detaylar

KUR'AN-I KERİM'E ABDESTSİZ DOKUNMAK CAİZ MİDİR?

Kur'an-ı Kerim'in, ezberden abdestsiz okunabileceği konusunda bir ihtilaf yoktur. Bununla beraber, Allah kelamı olduğundan, ezberden okunduğunda da abdestli olunması, bazı âlimler tarafından tavsiye edilmiştir (Nevevî, el-Mecmû', II, 69). Ancak, Kur'an'a abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve Kur'an'ın abdestsiz taşınamayacağı konusunda mezhepler ittifak etmiştir (Bkz. Merğinânî, el-Hidâye, I, 33; Nevevî, el-Mecmû', II, 65; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108). İbn Kudâme bu konuda Dâvud ez-Zâhirî'den başka muhalif olanın bilinmediğini ifade etmektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108). Bu görüşün delili "Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir" (Vâkı'a, 65/79) âyetiyle beraber, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Amr b. Hazm'a gönderdiği mektupta yer alan "Kur'an'a ancak temiz olan dokunsun" (Muvatta, Kur'an, 1) hadis-i şerifidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yukarıda verilen deliller çerçevesinde ilk dönemden itibaren Kur'an'a abdestsiz olarak dokunulamayacağı konusunda ümmet arasında ortak bir kanaat ve bir nevi amelî sünnet oluşmuştur. Kur'an'ın Allah kelamı olmasından hareketle, abdestsiz dokunulmaması ona gösterilmesi gereken saygının bir gereği olarak görülmüştür. Bundan dolayı, Kur'an'ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını, eğitim ve öğretim durumunda olduğu gibi, ancak mazeret durumlarına hasretmek gerekir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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