Kuraklıktan etkilenen Beydağ Barajı'na iki çaydan ilave su aktarılıyor

BEYDAĞ, İZMİR (AA) - Küçük Menderes Ovası'nda 120 bin dekar araziyi sulayan ve kuraklıktan önemli derecede etkilenen Beydağ Barajı'na ilave su temin projesi kapsamında Tesavra (Mutaflar) ve Abıhayat çaylarından su aktarımına başlandı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, baraj havzasına yılda ortalama 14,5 milyon metreküp su sağlayacak Beydağ Barajı ilave su temin projesinin 1. kademe inşaatı geçen yıl tamamlandı.

Proje ile Tesavra Çayı'nın havzasına Dudunun, Tabaklar ve Mutaflar regülatörleri, Abıhayat Çayı havzasına ise Abıhayat, Uzunoluk ve Kanlı regülatörleri inşa edildi. Ayrıca 10 bin 333 metre iletim hattı yapıldı. İki havzanın suyu 1200 ve 1800'lük borularla baraj havzasına ulaştırıldı.

Bu çalışmalarla 248 milyon metreküp su tutma kapasitesiyle İzmir'in en büyük sulama barajı olan gölete su teminine başlandı.

Projeyle baraja her yıl Tesavra Çayı havzasından 12, Abıhayat Çayı havzasından ise 2,5 milyon metreküp olmak üzere toplam 14,5 milyon metreküp ilave su temin edilecek.

Kuraklığa bağlı havzanın yeterli yağış alamaması nedeniyle özellikle yaz aylarında su seviyesi düşen Beydağ Barajı'nda daha çok su birikmesi sağlancak.