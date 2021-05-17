Kuraklık ürünleri yaktı, tarlalar otlak oldu
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Kuraklık ürünleri yaktı, tarlalar otlak oldu

İhlas Haber Ajansı / ALPASLAN DEMİR - Haberler | Güncel

Kuraklık ürünleri yaktı, tarlalar otlak oldu Türkiye'nin önemli tahıl merkezleri arasında yer alan Yozgat'ta, köylüler kuraklık sebebiyle yanan ekili hububat alanlarında hayvanlarını otlatıp tarlalarını yeniden sürmeye başladı.

Kuraklık ürünleri yaktı, tarlalar otlak oldu

YOZGAT - Türkiye'nin önemli tahıl merkezleri arasında yer alan Yozgat'ta, köylüler kuraklık sebebiyle yanan ekili hububat alanlarında hayvanlarını otlatıp tarlalarını yeniden sürmeye başladı.

Yozgat genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle ekili tarım alanları olumsuz etkilendi. Çiftçilerin büyük emek vererek ektikleri buğday ve arpa tarlaları kurumaya yüz tuttu. Köylüler, hububat ekili tarlalarında önce hayvanlarını otlattı sonra da tarlalarını yeniden sürmeye başladı.

Yerköy İlçesine bağlı Orhan köyünde kuraklık nedeniyle buğday ve arpa ekili tarım alanlarında büyük zarar oluştu. Köylüler biçilemeyecek durumda olan arpa ve buğday tarlalarını traktörlerle sürümünü yaparak şimdiden ekim ayı için hazırlıklara başladı.

Nihat İnan isimli çiftçi, 60 dekarlık arpa ekli tarlasını tekrar sürmeye başladığını söyleyerek "Kuraklık bölgemizi vurdu. Şuan bulunduğumuz tarla 60 dekar, arpanın boyu bir karış bile değil. Hasat edilmez biçer parasını dahi kurtarmaz. Ben de ekim ayında yeniden ekebilmek için şimdiden sürmem gerekiyor. Sürmeden önce hayvanlarımızı otlatıyoruz. Buraya tohum, gübre, mazot ve ilaç masrafı olarak yaklaşık 10 Bin lira masraf ettim. Şimdi masrafımızı bile kurtaramayacağım. Tohumu, gübreyi ve mazotu Tarım Kredi Kooperatifinden aldım. Diğer tarlalarımda yandı. Toplam 100 bin liraya yakın kooperatife bu hasat döneminde ödemem gereken borcum var. Ekinlerimiz yandı ve hasat edemeyeceğiz. Bu borcu nasıl ödeyeceğiz" dedi.

Çalıklı Köyünden Hacı Aslan Kartal ise kendisinin 500 dekar ekili hububat alanı olduğunu belirterek "500 dekar ekili hububat alanım kuraklık nedeniyle yandı. Şuan hayvanlar otlatılıyor. Traktörlerle sürmeye geldim. Zararımız çok büyük. Biçerdöver parasını dahi kurtarmaz bu yüzden sürüyoruz. Devlet büyüklerimizden bankalara ve kooperatiflere olan borcumuzun af edilmesini istiyoruz. Ödeyecek durumumuz kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" şeklinde konuştu.

Orhan Köyü Muhtarı Hacı Özbek'te kuraklık nedeniyle 100 yıldır akan çeşmelerinin dahi kuruduğunu, köylünün su sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Köyümüzde bir asırdır akan köy çeşmemiz kuraklık sebebiyle akmaz oldu. Köy sakinlerimiz içme su ihtiyacını çevre köylerden bidon ve tankerlerle sağlıyor. Ekili hububat alanları yandı. Yetkililerimizden özellikle kredi borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kuraklık ürünleri yaktı, tarlalar otlak oldu
Kuraklık ürünleri yaktı, tarlalar otlak oldu
Kuraklık ürünleri yaktı, tarlalar otlak oldu
Kuraklık ürünleri yaktı, tarlalar otlak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPASLAN DEMİR

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