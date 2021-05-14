Kuraklık Şırnak'ta da etkisini göstermeye başladı
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Kuraklık Şırnak'ta da etkisini göstermeye başladı

İhlas Haber Ajansı / HALİL AZİZOĞLU - Haberler | Yerel

Kuraklık Şırnak'ta da etkisini göstermeye başladı Türkiye genelinde olduğu gibi Şırnak'taki çiftçiler de yağışın çok düşük olmasından kaynaklı oluşan kuraklıktan dolayı mağdur olduklarını dile getirdi.

Kuraklık Şırnak'ta da etkisini göstermeye başladı

ŞIRNAK - Türkiye genelinde olduğu gibi Şırnak'taki çiftçiler de yağışın çok düşük olmasından kaynaklı oluşan kuraklıktan dolayı mağdur olduklarını dile getirdi.

Bu yıl yeterli yağışın olmaması ve beklenen yağmurun yağmaması, normalin üzerinde seyreden hava sıcaklığı da kuraklık tehlikesini beraberinde getirdi. Bu yıl yüksek rekolte bekledikleri ekinlerinin kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten çiftçileri şimdilerde ise büyük bir telaş sardı.

Şırnak'ın İdil ilçesi Kurtuluş köyünde çiftçi olan Mehmet Nuri Genç, kuraklıktan dolayı çok zor bir sezon geçireceklerini söyledi. Genç, "Şırnak ve çevre bölgelerdeki çiftçiler, ciddi anlamda mağduriyet yaşamakta. Şırnak'ta kuru tarım yapılan tarlalarda hasadın yüzde 90'ı yapılamayacak durumda. Artan mazot, gübre, ilaç fiyatları da kuraklığa eklenince çiftçiler zor duruma düşmüş, mağduriyetleri daha da artmıştır. Çiftçiler, devletten bankalarda, kredi kooperatiflerindeki borçlarının faizsiz ertelenmesi ve nakdi destek sağlanmasını bekliyor" dedi.

"Bu topraklara cansuyu olacak olan Cizre sulama barajının acilen yapılması gerekir"

İdil Ziraat Odası Başkanı Ahmet Yağan, çiftçilerin mağdur olduğunu söyleyerek acil olarak Cizre sulama barajının bitirilerek faaliyete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yağan, "Bölge genelinde kuraklıktan dolayı mağduriyet yaşayan tüm çiftçilerimize ayırım yapmaksızın yardım edilmesi gerekir. Cizre barajının faaliyete geçmesiyle 1 buçuk milyon hektar tarlanın sulanması ve bu toprakların cansuyu ile buluşacaktır" şeklinde konuştu.

Kuraklık Şırnak'ta da etkisini göstermeye başladı
Kuraklık Şırnak'ta da etkisini göstermeye başladı
Kuraklık Şırnak'ta da etkisini göstermeye başladı
Kuraklık Şırnak'ta da etkisini göstermeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL AZİZOĞLU

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