Kuraklık Doğu Anadolu'da bal verimini düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuraklık Doğu Anadolu'da bal verimini düşürdü

Kuraklık Doğu Anadolu'da bal verimini düşürdü
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Arıcılığın yaygın yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl kuraklık nedeniyle bal verimi düştü.

Arıcılığın yaygın yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl kuraklık nedeniyle bal verimi düştü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ertaş, gazetecilere, 2018 yılında coğrafi işaret alan Kars balını kuraklık, çam balını ise ülkede etkili olan yangınların vurduğunu söyledi.

Bu yıl hem Türkiye'de hem de dünyada ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade eden Ertaş, "Kuraklık bölgeyi ve ilimizi de etkiledi. Özellikle en hassas nokta olan arıcılık çok etkilendi. Son 2-3 yıldır küresel ısınmadan dolayı arıcılıkta bal, kışın da kışlatmada arı kaybı oluyor. Bu yıl çetin geçen kış koşulları, akabinde gelen kuraklık, samyeli dediğimiz güneyli rüzgarlarla birlikte arazilerde kuruma yaşandı." diye konuştu.

"Sofralara glikozlu bal gelebilir" uyarısı

Ertaş, kovanlarda çok az balın bulunduğunu belirterek, arıcıların bu yıl büyük sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Bal üretiminin düşmesiyle fırsatçıların glikozlu bal üretebileceğini ve tüketicilerin buna karşı dikkatli olmasını isteyen Ertaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl kuraklığın ardından meydana gelen yangınlarla çam balında da büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Tüketicilerimiz bal tüketirken, güvenli yerlerden alışveriş yapmayı tercih etsinler. Glikozcular bunu fırsata çevirip iş başına geçebilirler. Sofralara glikozlu bal gelebilir. Glikozlu bal dediğimiz, tamamen arıyla alakalı olan bir bal değil, tamamen laboratuvar ortamında ve bal aroması içine katılarak makinelerle hazırlanan bir yiyecek, bu da zehirdir."

Kars'ta organik bal üreticiliği yapan Hüseyin Kaplan ise iki yıldır kuraklık nedeniyle bal alamadıklarını anlatarak, "Gezici arıcı olduğumuz için taşıma masrafımız oluyor. Bu yıl benim 30 bin lira masrafım var ama bal yok. Sayın bakanımızın bize yardım etmesini istiyoruz. Geçen sene de kurak geçmişti, bu sene de kuraklık vurdu. Arılarımız kuraklık nedeniyle yavrudan da küstü ve artık yavru da yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş
Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş
Türkiye'de 26 bin 597 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 26 bin 597 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci
Magazin Yusuf Güney Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Aytaç Şaşmaz
Spor Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuraklık Doğu Anadolu'da bal verimini düşürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 10:37:52. #1.14#

title