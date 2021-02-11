Kurabiye Canavarı'na Benzeyen Volkanik Taş Sosyal Medyayı Yıktı
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Kurabiye Canavarı'na Benzeyen Volkanik Taş Sosyal Medyayı Yıktı

11.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:51
Kurabiye Canavarı'na Benzeyen Volkanik Taş Sosyal Medyayı Yıktı

Susam Sokağı'ndan Kurabiye Canavarı'na benzetilen kuvars taşının sahibi jeolog Mike Bowers bu buluşunu Facebook'ta paylaştı.

Susam Sokağı'ndan Kurabiye Canavarı'na benzetilen kuvars taşının sahibi jeolog Mike Bowers bu buluşunu Facebook'ta paylaştı.

Kurabiye Canavarı temalı birçok hediyelik eşya mevcut olduğundan acaba bulunan taş gerçek mi değil mi sorularını akla getirdi.

Brezilya'da bulunan taş, şu an yeni sahibi ile birlikte Amerika'da ve muazzam bir simetriye sahip bu taşa biçilen değer oldukça yüksek.

Meraklılarının taşa sahip olabilmek için 10 bin dolar teklif ettiği söyleniyor.

NEYE İYİ GELİR, KİM BİLİR!

Oldukça nadir bu volkanik taş yumurta şeklinde ve ortadan kesilince karşınıza tanıdık bir surat çıkıyor. Kurabiye Canavarı!

Doğal taşların binlerce yıldır hem takı yapımında hem de bedensel ve manevi tedaviler için kullanıldığı bilinir.

Bunun neye iyi geleceğini bilmiyoruz ama beni güldürdüğünü söylemeden geçemeyeceğim.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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