Kur'an kursu öğrencileri sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da öne çıkacak

SAMSUN (AA) - Samsun Müftülüğünce hayata geçirilen "Kur'an Kurslarında Hayat Var Projesi" kapsamında öğrencilerin sanat, el becerisi, meslek eğitimi, spor gibi alanlarda da yetişmeleri hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 4-6 yaş Kur'an kursları ile hafızlık eğitimi kurslarında uygulanan proje kapsamında öğrencilere dini bilgilerin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kurs veriliyor.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır, AA muhabirine, Kur'an kursu öğrencilerini donanımlı şekilde geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin hem derslerini severek keyifli şekilde yapmalarını hem de eğlenerek, öğrenerek ruhen ve bedenen en güzel şekilde gelişmesine katkı sağlamayı istediklerini anlatan Çakır, "Öğrencilere pastacılık, aşçılık, spor etkinlikleri, işaret dili, ilk yardım, zeka oyunları, robotik kodlama, sanat etkinlikleri gibi alanlarda kurs veriliyor. Vatanını, milletini seven, topluma faydalı, her alanda bilgili evlatlarımızı hayata hazırlamayı hedefliyoruz. Hayatlarında güzel anılar biriktirmelerini istiyoruz. Onlara her yönden bilgi, beceri ve tecrübe katacak, zeka seviyelerini ortaya çıkaran, hayatlarına katkı sağlayan kurslar düzenliyoruz. Eğlenerek dinlenmelerini sağlamak ve bu şekilde bilgi ve beceri kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler kurslardan memnun

Kuşçulu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan ve pastacılık kursuna katılan Hande Sena Başer ise kursların yaşamlarına farklılık kazandırdığını dile getirerek, "Kurslar motivasyonumuza olumlu katkı sağladı. Kurslarda eğitim alırken diğer taraftan eğleniyoruz. Eğlenerek hafızlık yapıyoruz." dedi.

Pınarbaşı Kız Kur'an Kursu'nda yaklaşık 5 aydır hafızlık eğitimi gören Rümeysa Yiğit de resim kursuna katıldığını belirterek, "İlk etapta kursun zaman kaybı olacağını düşünmüştük fakat aslında zamanı daha verimli kullandığımızı gördük. Bir güne birçok şeyi sığdırabildiğimizi gördük. Hafızlık eğitiminin yanı sıra birçok şey yapabileceğimizi fark ettik. Resim yaptıkça mutlu oluyorum. Bu yöndeki içimdeki cevheri keşfettim." diye konuştu.

Hilal Yılmaz da katıldığı resim kursuyla hayatlarının değiştiğini vurgulayarak, "Hem eğleniyorum hem zihnim dinleniyor. Kendimi bu alanda yetenekli görüyorum. Hayatımdaki her şeye daha farklı bakıyorum. Kurslar, hafızlık eğitimine de olumlu yansıdı. Derslerimi daha kolay ve mutlu yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.