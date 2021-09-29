"Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Hatay'da yapıldı

BURSA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca Hatay'da düzenlenen "Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali"nde, Bursa'dan Hümeyra Güneş birinci oldu.

Hatay Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, bölgelerinde birinci olan 7 kız öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, yarışmanın pek çok kültür, etnik yapı ve dinin huzur içerisinde yaşadığı Hatay'da yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının asli görevlerinden birinin hafızlık eğitimi olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hafızlık eğitimi hakikaten kurumsal olarak, insan kaynağı bağlamında baktığımız zaman da çok önem arz eden, olmazsa olmaz yaygın eğitimlerimizin başında gelmektedir. Böylesine önemli olan bu müessesenin önemine binaen de Diyanet İşleri Başkanlığımız 2020 yılı itibarıyla müstakil bir daire olarak Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığını oluşturdu. Sizlerin dualarıyla Cenabıhakk'ın da yardımıyla inşallah hafızlık eğitimlerimizi daha kaliteli, güzel bir şekilde, Kur'an-ı seven, hem zihninde hem de gönlünde barındıran, ömür boyu hafız kalan, hafız kalmayı başarabilen güzel nesilleri, güzel öğrencileri yetiştirmeyi, buna vesile olabilmeyi Yüce Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah."

Yılmaz, 7 bölgeden yarışmaya katılan öğrencilerin her birinin çok başarılı olduğunu belirterek, öğrencileri, ailelerini ve onları yetiştiren Kur'an kursu öğreticilerini tebrik etti.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili de birçok medeniyete, dile ve dine ev sahipliği yapmış Hatay'ın halen bu vasfını bir zenginlik olarak sürdürdüğünü söyledi.

Yarışmanın kentte gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Bilgili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin her bölgesinden, bölgesini temsilen buraya gelen Kur'an hafızlarımıza, onların hocalarına, anne ve babalarına teşekkür ediyorum. Bugün kim dereceye girerse girsin, kim birinci, ikinci veya üçüncü olursa olsun öncelikle şunu bilelim ki, bu öğrencilerimiz Türkiye genelinde yapılan yarışmada ilk 7'ye giren, bölgelerinde birinci olan öğrencilerimizdir. Onun için bu öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu yarışmaya gelen her öğrenci gönlümüzün birincisi ve yarışmanın kazananıdır. Bu ve bunun gibi yarışmaların kaybedeni yoktur."

Yarışmada Bursa'dan Hümeyra Güneş birinci, Samsun'dan Feride Betül Kırbıyık ikinci, Afyonkarahisar'dan Meryem Adırbelli de üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Önlen ve AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal verdi.

Programa Vali Yardımcısı Erhan Günay, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, öğrenciler ve velileri katıldı.