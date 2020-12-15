Kur'an-ı Kerim mealinin yazarı Osman Zeki Soyyiğit vefat etti
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Kur'an-ı Kerim mealinin yazarı Osman Zeki Soyyiğit vefat etti

15.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:06
Kur'an-ı Kerim mealinin yazarı Osman Zeki Soyyiğit vefat etti

"Yüce Kur'an'ın İnsanlığa Mesajı" isimli Kur'an-ı Kerim mealinin yazarı mütefekkir Osman Zeki Soyyiğit, hayatını kaybetti.

"Yüce Kur'an'ın İnsanlığa Mesajı" isimli Kur'an-ı Kerim mealinin yazarı mütefekkir Osman Zeki Soyyiğit, hayatını kaybetti.

Oğlu Celal Soyyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının, yaklaşık 15 gün İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugün saat 11.00'de vefat ettiğini söyledi.

Babasının 10 senedir devam eden tefsir çalışması yaptığını belirten Celal Soyyiğit, Kur'an-ı Kerim'in 13. cüzüne kadar yapılan tefsirin yarım kaldığını dile getirdi.

Soyyiğit'in cenazesi, yarın öğlen Zeytinburnu Kozlu gasilhanesinde kılınacak namazın ardından Topkapı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

-Osman Zeki Soyyiğit

Trabzon'da (Araklı/Yeşilköy) 1934'de dünyaya gelen Soyyiğit, hafızlık eğitimini, 9 yaşında bitirdi ve icazetini aldı. Halep'e giden Soyyiğit, Ulum-u Şeriyye Medresesi'ne kaydodu ve daha sonra Şam'a geçip aynı isimli başka bir okuldan mezuniyetini alarak 1956 yılında İlahiyat Fakültesi'ne girme hakkı kazandı.

Üniversiteye devam ederken bir yandan da köy öğretmenliği yapan Soyyiğit, yine aynı dönemde Şam Radyosu'nun Türkçe yayın servisinde çalıştı.

1966 yılının sonlarında Türkiye'ye dönen Soyyiğit, askerliğini yaptıktan sonra Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde çalışmaya başladı. Bir yandan da yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Osman Zeki Soyyiğit, 1993 senesinde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2012'de, 12 yılda hazırlanan "Yüce Kur'an'ın İnsanlığa Mesajı" isimli Kur'an-ı Kerim mealini yazan Osman Zeki Soyyiğit, 10 yıldır üzerine çalıştığı Kur'an-ı Kerim tefsirini tamamlayamadan hayata veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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