Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okumak İçin Yarıştılar

Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştılar



ERZURUM - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip liseleri arasında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması (Genç Sada) Erzurum İl Finali Oltu ilçesinde yapıldı.

Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin organize ettiği ve Oltu Efkan Ala Kültür Evi'nde yapılan yarışmada Erzurum'u bölgede temsil edecek il birincisi seçildi. Program İmam Hatip Hasan Çınar'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından açılış konuşmasını Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıtkı Toksoy yaptı. Sıtkı Toksoy konuşmasına, 'İlk emri 'oku' olan bir yüce dine mensup olduğumuz için Yüce Allah'a hamdolsun' diyerek başladı. Toksoy, "Böyle önemli ve anlamlı bir programa Oltu olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Sunacakları Kur'an-ı Kerim tilavetiyle şu soğuk havada içimizi ısıtacak yarışmacı öğrenci kardeşlerimiz de hoş geldi, sefalar getirdi. Program sonunda elbette bir tane birincimiz olacak. O birinci olan kardeşimiz de ilimizi bölge yarışmasında temsil edecek. Arzu ederiz ki Türkiye finallerinde ilimizi temsil etsin. Ben bu programın hazırlanmasında emeği ve katkısı olan il ve ilçe müftülüklerimiz ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz yetkililerine ve hassaten bu programın bu aşamaya gelmesinde gayretleri olan okulumun fedakar personeline çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki toplam 10 imam hatip lisenin yer aldığı yarışmada Erzurum Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Arfat 97 tam puanla birinci oldu. Yarışmada Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Emin Bayraktutan 92,6 puanla ikinci olurken, üçüncü ise 3 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 92,2 puan alan Muhammet Sefa Çınar oldu.

Oltu Güllük Camii İmam Hatibi Ahmet Akçay ve Erzurum Ö. Nasuhi Bilmen İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Nurettin Yıldırım'ın okudukları ilahi ve kasideler salondakiler tarafından büyük beğeni topladı. Jürinin değerlendirme yaparken çok zorlandığı gözlenirken, bülbül sesleriyle salonu dolduran yüzlerce Kur'an sevdalısına muhteşem bir Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunan öğrenciler ayakta alkışlandı.

Dereceye giren öğrencilerden birinciye tam altın, ikinciye yarım ve üçüncüye ise çeyrek altın verildi. Ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, yarışmaya katılan bütün öğrencilere çeyrek altın hediye etti. Öte yandan koordinatör okul tarafından da yarışmacı öğrencilerin tümüne çeşitli hediyeler verildi.

Bu arada programa, Oltu Belediye Başkan Vekili Ömer Soylu, Erzurum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Yeşilyurt, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, Oltu İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, Olur İlçe Müftüsü Erdoğan Dalkes, İmam Hatip Okulları Erzurum İl Koordinatörü Tekin Pınar ve çok sayıda Kur'an sevdalısı vatandaş ve öğrenciler katıldı.