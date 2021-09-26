Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen yarışma finaline katılan Erbaş, önce il birincileri daha sonra bölge birincilerinin seçildiğini, bugün de Türkiye birincisinin seçileceğini kaydetti.

Erbaş, "Öğrencilerimiz tilavetlerini yaptılar. Şimdi de bu birincileri bütün milletimizle paylaşıyoruz. Allah teala, güzel sesi herkese nasip etmez, güzel ses bir nimettir. Gençlerimiz, Kur'an kursu öğrencilerimiz bu hayırlı işi vaktiyle yaptılar, Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler, bir kısmı hafız oldu. Şimdi de bu birikimlerini bütün milletimizle paylaşıyorlar." diye konuştu.

Yarışmanın Türkiye birincisi Kütahya'dan Fatih Süngü, ikincisi Adana'dan Fatih Gökdal, üçüncüsü ise Samsun'dan katılan Erdoğan Hokka oldu.

Yarışmacıları tebrik eden Erbaş, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Adnan Menderes
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen
Spor Mehmet Topal Nihat Özdemir Hakan Binbaşgil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Aziz Sancar Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 14:29:01. #1.12#