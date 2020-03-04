Küpelikılınç başhekim yardımcılığına atandı
Aydın Devlet Hastanesi Doktorlarından Nuri Küpelikılınç, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başhekim yardımcısı olarak atandı.
Aydın Devlet Hastanesi Doktorlarından Nuri Küpelikılınç, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başhekim yardımcısı olarak atandı.
Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nuri Küpelikılınç, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başhekim yardımcısı olarak atandı. Aydın Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Op. Dr. Kamil Kayahan, Küpelikılınç'a yeni görevinde başarılar diledi. - AYDIN
Kaynak: İHA