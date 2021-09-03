Kupa Papara espor turnuvası başlıyor
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Kupa Papara espor turnuvası başlıyor

Kupa Papara espor turnuvası başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Papara, espor sektörüne Kupa Papara ile destek verdiğini açıkladı.

Papara, espor sektörüne Kupa Papara ile destek verdiğini açıkladı. Her ay gerçekleşecek turnuvalar serisinde ödül havuzunun 80 bin lira olduğu ve çekilişle 10 kazanana Türkiye'nin ilk ön ödemeli metal kartı Papara Metal Card sunulacağı belirtildi.

Papara ve The Academys iş birliği ile hayata geçen Kupa Papara'nın esporseverleri FIFA 21, PUBG (PC) ve PUBG Mobile ile yepyeni bir maceraya çıkaracağı duyuruldu. Kupa Papara'da, her ay gerçekleşecek turnuvalar serisinde birbirinden farklı oyunlar sahne alacak. Ödül havuzunun 80.000 liraolduğu turnuva serisinde, Türkiye'nin ilk ön ödemeli metal kartı Papara Metal Card'da Kupa Papara ile sahiplerini bulacak. 

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Papara tarafından yapılan açıklamada, turnuvalar için kayıtların devam ettiği bilgisi yer aldı.

Son kayıt tarihleri PUBG için 8 Eylül, FIFA 21 için 19 Eylül ve PUBG Mobile için 21 Eylül olarak belirlendi.

Ücretsiz olarak kayıt oluşturulabilecek turnuvalar için detaylı bilginin kupapapara.com'da olduğu ifade edildi.

FIFA 21 TURNUVASI İÇİN İLK DÜDÜK 21 EYLÜL'DE ÇALACAK

Toplam 4 bin lira ödül havuzuna sahip olan FIFA 21 turnuvası için ilk düdüğün 21 Eylül'de çalacağı bildirildi. Turnuvanın büyük finali ise 25 Eylül tarihinde canlı yayınlanacak.

PUBG TURNUVASI 9 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Ödül havuzu 7 bin 500 lira olan PUBG turnuvasının da 9 Eylül akşamı olacağı ifade edildi. Takımı ile hayatta kalma yeteneğine güvenenleri bir araya getirecek mücadelenin büyük finali 12 Eylül'de canlı olarak ekranlara gelecek.

PUBG MOBILE TURNUVASI 23 EYLÜL'DE

5 bin lira ödül havuzlu PUBG Mobile turnuvası ise 23 Eylül'de yapılacak. Kupa Papara PUBG Mobile turnuvasının finali, 26 Eylül'de izleyiciler ile canlı yayında buluşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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