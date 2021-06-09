Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı
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Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı

Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesine bağlı, ismiyle dikkat çeken Dont Mahallesi'nde, özel mülkiyetteki mescidin, genellikle su iletim hatlarında, atık su iletiminde kullanılan künklerle yapılan minaresi, ilçe müftülüğünün 'uygunsuz' görüşü üzerine arazi sahibi tarafından yıkıldı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesine bağlı, ismiyle dikkat çeken Dont Mahallesi'nde, özel mülkiyetteki mescidin, genellikle su iletim hatlarında, atık su iletiminde kullanılan künklerle yapılan minaresi, ilçe müftülüğünün 'uygunsuz' görüşü üzerine arazi sahibi tarafından yıkıldı.

Fethiye- Antalya kara yolunun 60 ve 65'inci kilometreleri arasında yer alan ve tatil için Fethiye-Kaş bölgelerine gidenlerin, gördükleri tabela karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı Dont Mahallesi'nde, yol kenarında özel bir mülkiyete ait mescidin künklerden yapılan minaresi, ilçe müftülüğünün uygunsuz olduğuna ilişkin görüş bildirmesi üzerine arazi sahibi Üzeyir Güçlü tarafından yıkıldı. Minarenin bu şekilde yapılmasının dini ve manevi kültüre aykırı olduğunu belirtip gündeme taşıyan Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Başkanı Mimar Cemil Karabayram da yıkıma katıldı.

Büyükşehir Yasası sonrası köyden mahalleye dönüşen Dont Mahallesi'nde, kara yolu kenarında kısa süre önce Üzeyir Güçlü tarafından satın alınan 2 dönümlük arazideki lokanta ve bir mescide ait minare, su iletim hatlarında, özellikle atık su iletiminde kullanılan künk veya büz olarak da adlandırılan betondan yapılmış su borularından oluşuyordu.DONT MAHALLESİ

Bölgeye 'Dont' isminin halkın eski dönemlerde işgale gelenlere karşı verdiği mücadede sonrası verildiği rivayet ediliyor. Yaklaşık 25 yıl önce 'Esenköy' olarak adı değiştirilen mahalleye, 5 Şubat 2015 tarihli Seydikemer Belediye Meclisi kararıyla yeniden 'Dont' adı verildi. Mahallede az sayıda da olsa yabancı yerleşim bulunuyor. Fethiye-Kaş taraflarına giden tatilcilerin büyük ilgisini çeken Dont tabelasıyla çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılıyor.


Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı
Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı
Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı
Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı
Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı
Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı
Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı
Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı
Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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