Kung Fu Panda filmi seslendirenler kim? Kung Fu Panda konusu ve fragmanı
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John Stevenson, Panda, Sinema, Güncel, Haber

Kung Fu Panda filmi seslendirenler kim? Kung Fu Panda konusu ve fragmanı

Kung Fu Panda serisinin ilk filminde, panda ayısı Po, henüz keşfedilmemiş bir kahramandır. Vadinin en tempel hayvanı olan Po'yu kahramana dönüştürmek dövüş sanatı ustaları için pek de kolay olmayacaktır. Kung Fu Panda filmi Türkçe seslendiren kimler?

25.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:03
Kung Fu Panda filmi seslendirenler kim? Kung Fu Panda konusu ve fragmanı

Kung Fu Panda filmi, Po'nun Barış Vadisi'ni ve sakinlerini kurtarmak için bir Kung Fu dövüşçüsüne dönüşmesini merkeze alıyor. Po'nun da her zaman istediği bir dövüşçü olmaktı. Mark Osborne ve John Stevenson'ın yönetmeni olduğu film, 2008 yılında vizyona girdi. İşte, Kung Fu Panda filmi detayları...

Kung Fu Panda filmi fragmanı için tıklayın...

KUNG FU PANDA SESLENDİRENLER

Tembel Po'nun bir kahramana dönüşme sürecini anlatan animasyon filmin orjinal seslendirmelerini:

Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan, Lucy Liu, David Cross, Seth Rogen, Ian McShane, Dan Fogler, Randall Duk Kim, James Hong, Michael Clarke Duncan, Wayne Knight gibi isimler yapıyor.

Türkçe Seslendirme

Okan Yalabık - Po

Köksal Engür - Master Shifu

Deniz Uğur - Tigress

Murat Aydın - Monkey

Deniz Çakır - Viper

Altan Erkekli - Crane

Kadir Çermik - Mantis

Mazlum Kiper - Tai Lung

Yiğit Özşener - Zeng

Müşfik Kenter - Grand Master Oogway

Ahmet Eres - Mr. Ping

Tarkan Koç - Commander Vachir

Bekir Çiçekdemir - Haydut Reisi

Kung Fu Panda filmi seslendirenler kim? Kung Fu Panda konusu ve fragmanı

KUNG FU PANDA FİLMİ KONUSU

Panda ayısı Po, antik Çin'deki Barış Vadisi'nde ucuz bir restoranda garson olarak çalışmaktadır. Kung fu fanatiğidir ama becerisini bir türlü sergileyemez. Bu arada Barış Vadisi'nin kapısına birbirinden güçlü düşmanlar dayanmıştır. Eski bir efsaneye göre günün birinde bir kahraman doğacak ve halkı kurtaracaktır. Ancak vadi sakinlerinin umutla beklediği Seçilmiş Kişi'de olması gereken işareti, vadideki en tanınmış savunma sanatları ustaları bile bedenlerinde taşımamaktadır.

Kung Fu Panda filmi seslendirenler kim? Kung Fu Panda konusu ve fragmanı

Vadinin en tembel, en üşengeç hayvanı olarak üne kavuşan Panda ayısı Po günün birinde bir yarışmaya katılınca vaat edilen kurtarıcının taşıması gereken işareti vücudunda taşıdığı fark edilir. Bu durum karşısında herkes çok şaşırır. Gereken işareti bu uyuşuk panda ayısının taşıdığını gören dövüş sanatı ustaları ise neye uğradığını şaşırır. Ancak çok fazla zaman kaybetmeden, ne yapıp edip, bu kibar ve tembel Panda ayısını bir kung fu savaşçısına dönüştürmekten başka çareleri de yoktur.

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