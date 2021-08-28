Kung Fu oyunu Sifu'nun çıkış tarihi belli oldu!
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Kung Fu oyunu Sifu'nun çıkış tarihi belli oldu!

Kung Fu oyunu Sifu'nun çıkış tarihi belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Sloclap'ın yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı kung fu dövüş oyunu Sifu'nun çıkış tarihi belli oldu.

Absolver'ı geliştiren bağımsız stüdyo Sloclap'in yeni oyunu Sifu, kıyasıya yakın dövüş içeren üçüncü şahıs aksiyon oyununda intikam yolunda ilerleyen genç bir Kung-Fu öğrencisini kontrol edeceksiniz. Sifu, son derece basit ama etkili görselleri, benzersiz dövüş mekaniği ile şimdiden sektörde adını duyurmayı başardı.

Geliştirici Sloclap, Sifu'nun 22 Şubat 2022'de PlayStation 5, PlayStation 4 ve Epic Games Store üzerinden PC için çıkış yapacağını duyurdu. Ön siparişler şu anda mevcut.

Oyunun Standart sürümü, özel bir avatar paketi ve özel bir Fotoğraf Modu sinematik paketini içerir. Oyuna 48 saat erken erişim sağlayan, bir dijital sanat kitabı ve bir dijital film müziği içeren Deluxe Sürüm ise 71 TL olarak satışa sunulacak.

Oyunun, Epic Games sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

SIFU SİNEMATİK OYNANIŞ FRAGMANI

Kung Fu yalnızca bir hayata sığar mı?

Sifu, intikam yolunda ilerleyen, ailesinin katillerinin peşindeki genç bir Kung Fu öğrencisinin hikâyesini anlatıyor. Herkese karşı tek bu çocuğun hiç müttefiki yok ve sayısız düşmanı var. Başarılı olmak ve ailesinin mirasını korumak için eşsiz Kung Fu ustalığına ve gizemli bir kolyeye güvenmek zorunda.

İntikam yolunda:

Düşmanlarını kovalarken çetelerin hüküm sürdüğü banliyölerden kurumsal gökdelenlerin soğuk koridorlarına kadar şehrin tüm ücra köşelerine gideceksin. Yalnızca bir günün ve karşına çıkacak sayısız düşmanın var. Yapılan her hatanın zaman olarak bir bedeli olacak.

Tek yol uyum sağlamak:

Hayatta kalmak için dikkatli konumlanmak ve çevrendekileri akıllıca kullanarak avantaj sağlamak çok önemli. Eline geçen her şeyi kullan: fırlatılabilen nesneler, geçici silahlar, pencereler ve çıkıntılar... Tüm ihtimaller sana karşı ve hiç kimseden merhamet görmeyeceksin.

Eğitim hiç bitmez:

Kung Fu, çalışarak kazanılan bir ustalıktır, bedenin ve zihnin yoludur. Pak-Mei Kung-Fu'nun yıkıcı tekniklerinde ustalaşmak için hatalarından ders al, eşsiz yetenekleri aç ve içindeki gücü ortaya çıkar.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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