Kundakladığı evden çıkanları av tüfeğiyle taradı: 1 ölü, 1 yaralı
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İslahiye, Ali Gök, 3. Sayfa

Kundakladığı evden çıkanları av tüfeğiyle taradı: 1 ölü, 1 yaralı

Kundakladığı evden çıkanları av tüfeğiyle taradı: 1 ölü, 1 yaralı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 35 yaşındaki Ali Gök, kuzenin evini önce kundakladı daha sonra av tüfeği ile dışarı çıkanları taradı.

25.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:48
Kundakladığı evden çıkanları av tüfeğiyle taradı: 1 ölü, 1 yaralı

Kundakladığı evden çıkanları av tüfeğiyle taradı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 35 yaşındaki Ali Gök, kuzenin evini önce kundakladı daha sonra av tüfeği ile dışarı çıkanları taradı. Olayda 52 yaşındaki bir kadın ölürken, kuzeni de ağır yaralandı.

Olay 2 gün önce Gaziantep'in İslahiye ilçesi Bayrak tepe köyünde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 35 yaşındaki Ali Gök kuzenin evini önce kundaklayarak yangın çıkardı, yangından kaçmak için kendilerini dışarıya atan kuzeni Kasım Gök ve eşi 52 yaşındaki Safiye Gök'e yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Başından yaralanan Safiye Gök hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralanan Kasım Gök'ün ise tedavisi sürüyor. olaydan sonra kaçan Ali Gök Jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

Yakalanan zanlı İslahiye adliyesine çıkartıldı.

Kundakladığı evden çıkanları av tüfeğiyle taradı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

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Kundakladığı evden çıkanları av tüfeğiyle taradı: 1 ölü, 1 yaralı

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