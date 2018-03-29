Kundakçı Ayakta Alkışlandı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 6. Nilüfer Tiyatro Festivali seyirciyle buluştu.

Festivalin ilk oyunu olan Kundakçı, Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahnelendi. Grigory Gorin'in yazdığı, Haluk Bilginer'in Türkçe'ye çevirdiği oyunun yönetmeni Muharrem Özcan. Oyun Atölyesi oyuncuları Tuna Kırlı, D. Özder Akın, Muharrem Özcan, Tuğba Çom Makar, Tuğçe Karaoğlan, Evren Erler, Gözde Kırgız, Timuçin Başgül, Mithat Ozan Küren, Serkan Ilgaz ve Sedat Bilenler'in yer aldığı Kundakçı büyük ilgi gördü. Oyunu, Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi üyesi görme engelliler kullandıkları kulaklıklarla takip etti. Sahne tasarımını Özlem Karabay'ın yaptığı iki perdelik oyun izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kara komedi türünde sahnelenen Kundakçı'da, Artemis Tapınağı'nı kundaklayan tarihteki ilk anarşistin hikayesi anlatılıyor. Kundakçı, sadece isminin daha sonraki yıllara taşınması amacıyla böyle bir işe kalkışıyor. Kundakçı, tapınağı yaktıktan sonra yakalanıyor, ancak cezalandırılmıyor. ve gelişmelerden anlaşılıyor ki herkesin bu kundaklamada bazı çıkarları bulunuyor. Kısacası Kundakçı, kibirle adını yaşatmak, şan ve şöhret sahibi olmak için bu yolu seçen bir insanın hikayesini anlatıyor. - BURSA