KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Rekabet Forumu İnteraktif Etkinlikleri'ne katıldı

TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan Rekabet Forumu'nun (REF) düzenlediği İnteraktif Etkinliklerin ikincisinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımı ile "Turizmde Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik" konusu ele alındı.

Çevrim içi olarak gerçekleşen etkinliğe Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kapadokya Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Halil Burak Sakal, TÜSİAD Yatırım Ortamı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masaları Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Batu Aksoy, Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı Oya Narin ve Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz katıldılar.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın açılış konuşmasının ardından Kapadokya Üniversitesinden Halil Burak Sakal'ın sunumu ile devam eden oturumda, Yönetici Görüşleri Anketi'nden seçilen turizm ile ilgili sorular üzerinden katılımcılarla etkileşimli olarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Genel moderasyonunu REF Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Durceylan Kaygusuz'un yaptığı etkinlik, TÜSİAD Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Batu Aksoy ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm Çalışma Grubu Başkanı Oya Narin'in turizmde sürdürülebilirlik ve rekabetçilik ile ilgili değerlendirmeleri ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler