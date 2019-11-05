KÜN Çevreci Beşeri Bilimler Merkezi 16. İstanbul Bienali'ne katkı sağlıyor

05.11.2019 09:14

Kuruluşundan bu yana Merkez çalışmalarına katkı ve destek sağlayan ve Merkezin ilk sayısını çıkarmaya hazırlandığı Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities adlı uluslararası hakemli akademik süreli yayının yardımcı editörlerinden birisi olan Fransız filozof Patrick Degeorges, 16. İstanbul Bienali organizasyonu ve Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Merkezi iş birliği ile bienalin kamusal programı kapsamında 9 Kasım 2019 Cumartesi günü 13:00'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı Kampüsü, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek "Yedinci Kıtayı Keşfetmek – II" başlıklı panelde yer alacak.

Bienal resmi web sitesinde belirtildiği üzere, Eylül 2017'den beri Lyon, Ecole Normale Supérieure'ün Antroposen müfredatının direktörlüğünü yürüten Degeorges, aynı zamanda Complex Systems Institute (IXXI), Michel Serres Institute ve INRIA (Datasphere Team) üyesi. Antroposen'de biyokozmopolitika kavramı çerçevesinde, Degeorges oturumun diğer bir davetlisi Johannes Büttner ile gerçekleştireceği sohbette "beşeri bilimlerin ve sanatın Antroposen'in ekotopik potansiyelini serbest bırakacak 'jeo-öykü anlatılar'la nasıl meşgul olduğunu" ele alacak.

Kaynak: Bültenler