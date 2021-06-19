Kumsalda aşka geldiler! Fena yakalandılar
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Kumsalda aşka geldiler! Fena yakalandılar

Kumsalda aşka geldiler! Fena yakalandılar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hollywood yıldızı Margot Robbie, eşi Tom Ackerley ile Meksika tatilinde görüntülendi. İkilinin romantik anları çok konuşuldu. İşte o kareler...

Sosyal medya detoksu uygulayan ünlü isimler arasına katılan Margot Robbie, 2016 yılında evlendiği Tom Ackerley ile tatile çıktı.

30 yaşındaki oyuncu ile beş yıldır evli olduğu yapımcı eşi Tom Ackerley, yılın yorgunluğunu atmak için Meksika'nın Puerto Vallarte kentini seçti.

Plajda görüntülenen çift, denize girip güneşlendi, sonra da kumsalda romantik anlar yaşadı.

Keyfinin yerinde olduğu görülen Robbie, altın kolye ve küpeleriyle dikkat çekti.

MARGOT ROBBİE KİMDİR?

Margot Robbie (d. 2 Temmuz 1990 Dalby, Queensland) Avustralyalı aktris. 2008'den günümüze çeşitli film ve dizilerde oynamıştır. 2011 yılında ABC'de yayınlanan PanAm dizisindeki Laura Cameron rolüyle tanınmıştır. Dizi 1. sezondan sonra yayından kaldırıldıktan sonra çeşitli filmlerde oynamaya başlamıştır.

Gold Coast, Avustralya'da büyüyen Margot Robbie, çocukluğunun çoğunu büyükanne ve büyükbabasının çiftliğinde geçirmiştir. 2007'de Sommerset Koleji'nden mezun olmuştur. 17 yaşında Melbourne'e yerleşerek profesyonel oyunculuğa başlamıştır.

İlk defa Aash Aaron'un filmleri olan Vigilante (2008) ve I.C.U. (2009) ile seyirciyle buluştu. Seçmelerdeki performansı herhangi bir ajansa bağlı olmadan I.C.U.'de başrolünü almasını sağladı. Ayrıca kariyerini ilk döneminde çeşitli reklam filmlerinde de oynadı. Haziran 2008'den itibaren Neighbours dizisinde Donna Freedman'ı canlandırdı.

Normalde misafir oyuncu olarak başladığı dizide kalıcı bir rol kazandı. Bu roldeki başarılı performansı, Margot Robbie'ye iki Logie Ödülü getirdi.

Son olarak Aralık 2013'te vizyona giren The Wolf of Wall Street filmindeki Naomi Lapaglia rolüyle çeşitli ödüller kazandı.

Kumsalda aşka geldiler! Fena yakalandılar
Kumsalda aşka geldiler! Fena yakalandılar
Kumsalda aşka geldiler! Fena yakalandılar
Kumsalda aşka geldiler! Fena yakalandılar

Kaynak: Snob Magazin

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