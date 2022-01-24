Kumru kuşu donarak telef olduBİLECİK Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuklar insanlar kadar yaban hayatı da olumsuz etkiliyor.

PAZARYERİ, BİLECİK (İHA) - Kumru kuşu donarak telef oldu

BİLECİK Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuklar insanlar kadar yaban hayatı da olumsuz etkiliyor.

Şiddetli soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, dışarıda kalan birçok hayvan da zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Gece eksi 16 dereceyi bulan soğuklarda birçok hayvan da donarak telef oluyor. Sabah işyerlerine gelen esnaflar ilçe merkezi hükümet konağı önündeki bir çöp kutusu üstünde soğuktan donarak, buz kesilen kumru kuşunu fark ettiler. Tahminen çöp kutusuna yiyecek aramak için gelmiş kumru kuşu soğuktan donarak buz kesmişti. Vatandaşlar tarafından elektrikli soba ile ısıtılıp kurtarılmaya çalışılan kumru kuşu, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak telef oldu.