Kumpas mağduru Albay Cengiz Köylü korona virüse yenik düştü

Kumpas mağduru Albay Cengiz Köylü korona virüse yenik düştü Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı FETÖ/PDY'nin Balyoz ve Ergenekon kumpaslarında hapis yatan emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kumpas mağduru Albay Cengiz Köylü korona virüse yenik düştü

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - FETÖ/PDY'nin Balyoz ve Ergenekon kumpaslarında hapis yatan emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Emekli Albay, bugün düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

FETÖ/PDY'nin Balyoz ve Ergenekon kumpaslarında hapis yatan emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü ve korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Emekli Albay Köylü için Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mezarlığında yakınlarının katıldığı bir tören düzenlendi. Tören sonrası Köylü buradaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze töreni sonrası konuşan eşi Gamze Köylü, "Asker olarak, insan olarak çok mert ve dürüst bir insanı kaybettik. Bu dünyada herkese ayrı ayrı değer verdi, herkesi ayrı ayrı sevdi. Yalnızca onun değeri bilinmedi. Dostlar sağ olsun" dedi.

Babasını gözyaşlarıyla defneden Melih Köylü ise, "Babam hep ben bir 'savaşçıyım' derdi. 'Mücadele ederim' derdi. Savaşçı ölse dahi, ruhu savaşmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

'Kumpasın kitabını yazmıştı'

Emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü, bu olaydan sonra 'Karargah Evleri'nin askeri sorumlusu olduğu' iddiasıyla 2009'da gözaltına alınmış, sonrasında Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında da tutuklu yargılanmıştı. Kumpas davalarında 5.5 yıl cezaevinde kalan Cengiz Köylü, "Ergenekon'dan Balyoz'a Asrın İftirası" adlı kitabı da kaleme almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR