Kumlucalı sera üreticisine koronavirüs molası yok
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Kumlucalı sera üreticisine koronavirüs molası yok

TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok insan sokağa çıkmazken, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera üreticileri sofralara sağlıklı gıda ulaştırmak için günlerini serada geçiriyor.

25.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:27
Kumlucalı sera üreticisine koronavirüs molası yok
TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok insan sokağa çıkmazken, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera üreticileri sofralara sağlıklı gıda ulaştırmak için günlerini serada geçiriyor. 

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerle kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları kısıtlanıp, diğer vatandaşlara da gerekli olmadıkça evde bulunmaları tavsiye edilirken, Kumluca'da yaş sebze ve meyve üreticileri ise üretimi ara vermeden sürdürmek için günlerini serada geçiriyor. Koronavirüs nedeniyle birçok insan evlerinden dışarı çıkamazken, üreticiler, serada yetiştirdikleri sebze ve meyvelerle ilgileniyor.

'7/24 SERALARDA KALMAK ZORUNDAYIZ'Sera üreticisi Bayram Karadon, "Seralarımızda güvenli gıda yetiştirmek için sürekli çalışmak zorundayız. Ürünlerimize çocuklarımızdan daha çok değer veriyoruz. Hep bunlar sofralara daha güvenli ve daha temiz gıda üretebilmek içindir. Bizim evlerimizde durma gibi bir imkanımız yok. Bütün geçimimizi bu ürünlerden sağlıyoruz. Bunları yetiştirmek zorundayız. Evlerimizde kalamıyoruz. Sokaklara da çıkamıyoruz. 7/24 seralarda kalmak zorunda kalıyoruz. Ürünlerimizi dün nasıl koruduysak bugün de korumaya devam ediyoruz. Yarın da korumaya devam edeceğiz. Seralarımızda hiçbir şekilde hastalık olmadığına inanıyoruz" dedi.'SEBZELERİMİZ HER GÜN İLGİ BEKLİYOR'Ayşe Sağlam, "Dışarı çıkamıyoruz. Ama seralarımızda kalıyoruz. Bize virüs tatili yok. Her gün seralarımızda çalışmak zorundayız, sebzelerimizi yetiştirebilmek için. Çünkü kazancımızı buradan sağlıyoruz. Sebzelerimiz her gün ilgi bekliyor. Çocuk gibi bakmak zorundayız" diye konuştu. Mehmet Barut, "Biz üretim yapmak zorundayız. Çünkü milletimizin bu dar zamanında yanında olmalıyız. Üretmeliyiz ki onlar şehirde aç kalmasın. Onlar sağlıklı tüketim yapsın. Onlar sağlıklı gıdaya kavuşsun" dedi.'GÜVENLE YİYEBİLİRSİNİZ'Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin de şöyle dedi: "Kumluca, Türkiye'nin sebze meyve ihtiyacını karşılayan bir bölge. Ülkemizin yaşadığı şu zor süreçte cefakar Kumluca çiftçisi ülkemizi doyurmaya, onlara sağlıklı gıda ulaştırmaya gayret ediyor. Virüs salgını sürecinde kesinlikle sebze meyve tüketmeye devam etmelisiniz. Çünkü biz sizler için sağlıklı sebze meyve üretiyoruz. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum; 38 derecede bir virüsün yaşama imkanı olmadığını söylüyor uzmanlar. Seranın içi 38 derece. Bu insanlar 38 derecede çalışmaya devam ediyor. Onun için sebze meyveyi güvenle yiyebilirsiniz. Sebze yiyin sağlıklı kalın."

- Antalya

Kaynak: DHA

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