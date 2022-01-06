Kumluca'da 'yasak aşk' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklama - Haberler
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Kumluca'da 'yasak aşk' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklama

Kumluca'da 'yasak aşk' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Ramazan T., kız kardeşiyle yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç.'yi av tüfeğiyle vurdu.

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Ramazan T., kız kardeşiyle yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç.'yi av tüfeğiyle vurdu. Kemal Ç. ağır yaralanırken, Ramazan T. ise tutuklandı.

Kumluca'da oturan Ramazan T., kız kardeşi Ç.T. ile yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç. ile dün gece yarısı Mavikent'te bir parkta buluştu. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Ç., iddiaya göre, üzerindeki tabancayı çıkartıp Ramazan T.'ye doğrulttu. Tabancanın tutukluk yapması üzerine otomobilindeki av tüfeğini alan Ramazan T., Kemal Ç.'yi karın boşluğundan ve koltuk altından vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Ramazan T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ramazan T., tutuklandı.


- Antalya
Kumluca'da 'yasak aşk' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklama

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