Kumluca'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Karaboğa'nın kullandığı 35 LAP 62 kamyon, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda, yol kenarında park halindeki 07 TZ 614 plakalı otomobiline binmeye çalışan Adem Koçubaba'ya (32) çarptı.
Kazada kamyon ile otomobilin arasında sıkışarak ağır yaralanan Koçubaba, 112 Acil Sağlık ekibince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedaviye alındı.
Kamyon sürücüsü Karaboğa, gözaltına alındı.