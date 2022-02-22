Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede - Haberler
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Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2'si otomobil içinde olmak üzere 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2'si otomobil içinde olmak üzere 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesinde meydana geldi. 07 S 7989 plakalı otomobille sokağa gelen gelen H.K. ve M.U'ya iddiaya göre Z.Y. isimli şahıs pompalı tüfekle beş el ateş etti. Araç içinde bulunan H.K. ve M.U. ile olay yerinde bulunan E.E, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan hayati tehlikeleri bulunan H.K. ve M.U., Antalya'ya sevk edildi. Olay yerinden kaçan Z.Y. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Z.Y yapılan soruşturmanın ardından Kumluca Adliyesine sevk edildi. - ANTALYA

Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede

Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede

Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede

Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede

Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Haberler

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