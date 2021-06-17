Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti
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Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti

Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mahalleye inmeye başlayan ayılar, 2 haftada 8 kümese girdi, son girdikleri kümeste 11 tavuğu da telef etti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mahalleye inmeye başlayan ayılar, 2 haftada 8 kümese girdi, son girdikleri kümeste 11 tavuğu da telef etti.

Pülümür ilçesine bağlı Meydanlar Mahallesine dadanan anne ayı ve yavruları, 2 haftada 8 kümese girerek tavukları telef etti. Geceleri gelen ayılar son olarak mahalle sakini Cafer Akyüz'ün kümesine girerek 11 tavuğu telef etti. Öte yandan 2 ahıra girmeye çalışan ayıların vatandaşların fark etmesi ile kaçtığı öğrenildi. Ayılara zarar vermek istemeyen mahalleli, çözüm bulunmasını istedi.

Ayıların 2 haftadır mahalleye dadandığını belirten Cafer Akyüz, "Arkadaşların kümeslerine girip hayvanlarını telef etmiş. Bugün de bizimkine girdi 11 hayvanımızı telef etti. Ayılara zarar vermek istemiyoruz. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Gerekirse bayıltıp, başka yerlere bırakılmasını talep ediyoruz" dedi. - TUNCELİ

Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti
Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti
Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti
Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti
Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti
Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti
Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti
Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti
Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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