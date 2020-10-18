Kumdan Keops Piramidi, Guinness'e aday

Antalya'da 5 yıl önce 1000 ton kum kullanılarak inşa edilen Keops Piramidi'nin, en uzun süre ayakta kalan kum heykel unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alması için başvuru yapıldı.

Antalya'da 5 yıl önce 1000 ton kum kullanılarak inşa edilen Keops Piramidi'nin, en uzun süre ayakta kalan kum heykel unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alması için başvuru yapıldı.

Antalya'da 10 bin tonu aşkın kum kullanılarak yapılan 200'den fazla kum heykelin sergilendiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, gelecek yıl 16. kez ve farklı bir temayla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Geçen yıllarda deniz efsaneleri, mitolojik ve tarihi karakterler, dünya harikaları gibi farklı temalarda yüzlerce heykeli yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturan etkinlik kapsamında 2015'de "dünya harikaları" temasıyla yapılan kumdan Keops Piramidi, diğerlerinin aksine festival yönetimi tarafından yıkılmadı.

Gerekli bakımları yapılarak 5 yıldır korunan kumdan piramidin, en uzun süre ayakta kalan kum heykel unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alması için başvuru yapıldı.

"En büyük kum heykel etkinlikleri arasında başta geliyoruz"

Festivalin Direktörü Cem Karaca, AA muhabirine, Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin dünyanın 12 ay açık tek kum heykel etkinliği olduğunu anlattı.

Hem tema hem de kullanılan kum miktarı olarak da dünyanın en büyük kum heykel etkinlikleri arasında başta geldiklerini aktaran Karaca, "Festival alanında gündüz farklı, akşam ise özel müzik ve aydınlatmalarla çok daha farklı bir atmosfer sunuyoruz." dedi.

Her yıl yeni heykeller eklendiğini, sıklıkla heykellerde tadilat çalışması yapıldığını ifade eden Karaca, dönem dönem de alanın temasının kökten değiştiğini bildirdi.

Karaca, yüzlerce kum heykeli sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Ancak 2015'de orijinalinin 1/20 ölçeğine göre yaptıkları Keops Piramidi'ni değişen temalara rağmen yıkmak istemediklerine değinen Karaca, bu sanat eserini her ne kadar kumdan yapılmış olsa da ölümsüzleştirmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

3 kum heykeltraş piramidi 1000 ton kullanarak 15 günde yaptı

Karaca, yaptıkları her bir eserin tarihte yer tutmasını istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle en uzun süre ayakta kalan kum heykel olması için Keops Piramidi'ni yıkmıyoruz. Alanında dünyada bir örneği daha yok. Belki daha önce de aynı piramidi kumdan yapan olmuştur. Ancak 3 ay belki de bir yıl sonra yıkılmıştır. Tespit ettiğimiz en uzun ömürlü kum heykel 4 yıl kadar ayakta kalırken, bizim heykelimiz ise 5 yıldır ayakta. Bu rekoru geliştirmek ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almak için gerekli başvuruyu yaptık. Sürecin sonunda rekorlar kitabına gireceğini umuyoruz. Böylelikle her yıl 32 dilde 100 milyon adet basılan ve dünyada her ülkede satılan bir kitaba Antalya'nın ve etkinliğimizin adını eklemiş olacağız."

Heykelde yaklaşık 1000 ton kum kullanıldığını aktaran Karaca, 7 metre yüksekliğindeki piramidin 3 kum heykeltraş tarafından 15 günde yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş