KUMBURGAZ VE SELİMPAŞA'DAKİ 5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI - Haberler
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KUMBURGAZ VE SELİMPAŞA'DAKİ 5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

İSTANBUL (DHA) - Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Ali AKSOYER İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bir gün içinde girdikleri 2 iş yerinden sigara ve elektronik eşya çalan 5 hırsız polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kumburgaz ve Selimpaşa'da 14 Kasım 2021 tarihinde polise başvuran bir büfe ve bir de telefon bayii sahibi, dükkanlarının soyulduğunu söyleyerek polisten yardım istedi. Aynı gün içinde başka biri de Esenler'de otomobilinin plakasının çalındığı ihbarında bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatarak güvenlik kameralarını da inceledi. Polisler güvenlik kameraları görüntüleri sayesinde 3 hırsızlığın da aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde hırsızlığı gerçekleştiren Muhammet G.(21), Timur G.(18), Hamza E.(18), Fatih İ.(19) ile Hamit D.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden de hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, yağma gibi suçlardan polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlıların, büfeden çok miktarda sigara ile telefon bayiinden elektronik eşya çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları plakayı da olay yerine gelirken kullandıkları kendi araçlarına taktıkları anlaşıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUMBURGAZ VE SELİMPAŞA'DAKİ 5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

KUMBURGAZ VE SELİMPAŞA'DAKİ 5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

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